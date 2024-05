Investimenti - superbonus e nucleare La ricetta di Orsini |   Dialogo con governo e opposizione

(Di domenica 26 maggio 2024) Il neo presidente di Confindustria sui decreti di industria 5.0 dice: "Servono domani mattina per consentirci di fare gli. Abbiamo bisogno di tempi e misure certi".

Investimenti, superbonus e nucleare. La ricetta di Orsini per il rilancio del paese - investimenti, superbonus e nucleare. La ricetta di Orsini per il rilancio del paese - Il neo presidente di Confindustria sui decreti di industria 5.0 dice: "Servono domani mattina per consentirci di fare gli investimenti. Abbiamo bisogno di tempi e misure certi". ilgiornale

Cgia sul Superbonus: “Ha tolto ai poveri per dare ai ricchi. Veneto la regione che lo ha usato di più. Tutti i dati - Cgia sul superbonus: “Ha tolto ai poveri per dare ai ricchi. Veneto la regione che lo ha usato di più. Tutti i dati - Fino ad ora il Super Ecobonus 110 per cento è costato alle casse pubbliche 122,6 miliardi di euro di detrazioni fiscali. Ebbene, se lo Stato, anziché finanziare quasi esclusivamente l’edilizia privata ... altovicentinonline

Destinazione Europa, Conte: “Mai con la destra. Su sanità e lavoro pronti a parlare coi dem" - Destinazione Europa, Conte: “Mai con la destra. Su sanità e lavoro pronti a parlare coi dem" - Il presidente del Movimento Cinquestelle attacca il governo sul superbonus: "Abbia il coraggio di dire che lo ha gestito ben più a lungo di me" ... quotidiano