Inter - si studia un ritorno a casa di un bomber

Javier Zanetti è stato uno dei protagonisti della fase di crescita dell’Inter. Il vicepresidente del club in un videomessaggio inviato alla giornata conclusiva del Festival del Lavoro, organizzato a Firenze dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha fatto il bilancio sul percorso in nerazzurro. calcioweb.eu

In un'era in cui l'educazione è dominata da materie scientifiche e tecnologiche, potrebbe sembrare sorprendente la persistenza dello studio del greco antico nei programmi scolastici di molti paesi. Questa antica lingua, però, non è solo un'eredità culturale dell'Occidente, ma una chiave di volta per comprendere le radici del pensiero moderno, della letteratura e delle scienze umane.

orizzontescuola