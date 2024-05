Inter - Marotta | Il nuovo fondo ci dà garanzie Lautaro? Rinnovo rallentato da aspetti burocratici

(Di domenica 26 maggio 2024)venuto ai microfoni di Dazn prima del calcio d’inizio di Hellas Verona-, l’amministratore delegato dell’, Beppeha parlato di Steven Zhang: “Vederlo in video era diventata ormai routine per noi dirigenti e, come ha detto lui, è diventato un grande tifoso di questo club. Mi auguro che possa continuare a seguire le nostre partite. Al contempo, tuttavia, mi sembra opportuno accogliere questocomposto da persone che ci danno“. Sul futuro diMartinez, invece: “Ci sono stati dei rallentamenti in virtù di alcunilegati al passaggio di proprietà. Si tratta di una frenata normale, ma i presupposti sono confortanti, anche perché non va dimenticato che alla base della negoziazione rimane l’enorme volontà del ragazzo di proseguire con noi“.

