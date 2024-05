Inter - dopo Verona incontro tra Inzaghi e la dirigenza! Obiettivi chiari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) L’oggi chiuderà definitivamente la sua stagione con l’ultima partita in programma, quella in casa deldiché, sarà tempo di bilanci e soprattutto di programmazione verso il futuro. Con il passaggio da Suning a Oaktree, diversi saranno i punti da mettere in chiaro, a partire dal mercato.IN PROGRAMMA –l’ultimo atto del campionato contro il, l’si prepara a una settimana decisiva non solo per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, ma anche per delineare le strategie future sotto la guida della nuova proprietà. Al termine della partita di oggi al Bentegodi, che vedrà i nerazzurri impegnati contro il, l’attenzione si sposterà rapidamente su uncruciale previsto nei prossimi giorni. Simone, si riunirà con laper analizzare i risultati ottenuti quest’anno e discutere le linee guida per il futuro. Questosarà particolarmente significativo, poiché rappresenterà il primo vero confronto tra lo staff tecnico e la nuova proprietà del club.