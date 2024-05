Inter - Bisseck | 'Scudetto vinto col Milan costretto a guardar - una favola'

Il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha regalato alla tifoseria nerazzurra un’altra prestazione di livello in occasione del match vinto dai meneghini per 5-0 contro il Frosinone. Il tedesco rappresenta ormai una certezza per la compagine interista. inter-news

Yann Aurel Bisseck ha brillato quest’anno come una vera sorpresa tra i difensori della Serie A, emergendo come un talento pronto per affrontare le sfide del calcio italiano IL TALENTO – Yann Aurel Bisseck ha brillato quest’anno come una vera sorpresa tra i difensori della Serie A, emergendo come un talento pronto per affrontare le sfide del calcio italiano come titolare. inter-news

Inter, Bisseck: 'Scudetto vinto col Milan costretto a guardare, una favola' - inter, bisseck: 'Scudetto vinto col Milan costretto a guardare, una favola' - Il difensore dell`inter Yann bisseck è stato intervistato dal portale tedesco Geissblog dove ha raccontato tutte le emozioni vissute dopo la vittoria dello Scudetto:. calciomercato

Bisseck: "Scudetto nel derby, quasi come una fiaba. Un prestito Mai pensato di lasciare l'Inter, anzi..." - bisseck: "Scudetto nel derby, quasi come una fiaba. Un prestito Mai pensato di lasciare l'inter, anzi..." - Il Colonia non ha dimenticato Yann bisseck. A maggior ragione in questi giorni di festa per l'ex capitano della Nazionale Under 21 tedesca, che si è laureto campione d'Italia ... fcinternews

Bisseck: "Scudetto nel derby, quasi come una fiaba. Un prestito Mai pensato di lasciare l'Inter" - bisseck: "Scudetto nel derby, quasi come una fiaba. Un prestito Mai pensato di lasciare l'inter" - Il Colonia non ha dimenticato Yann bisseck. A maggior ragione in questi giorni di festa per l'ex capitano della Nazionale Under 21 tedesca, che si è laureto campione d'Italia ... fcinternews