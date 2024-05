Insulti e spinte ai genitori. Il giudice lo allontana - insulti e spinte ai genitori. Il giudice lo allontana - L’uomo, di 58 anni, era tornato in famiglia, ma la convivenza era impossibile. Le continue liti hanno preoccupato i vicini che hanno allertato i carabinieri. ilrestodelcarlino

Bambino di 4 anni allontanato dall'asilo: «È troppo vivace, distrae gli altri». I genitori diffidano la scuola: nostro figlio discriminato - Bambino di 4 anni allontanato dall'asilo: «È troppo vivace, distrae gli altri». I genitori diffidano la scuola: nostro figlio discriminato - Dal 2 maggio scorso, un bambino di quattro anni di Olbia si è visto chiudere le porte dell'asilo paritario che frequentava. Le insegnanti e i gestori della scuola hanno definito il ... leggo

Ilaria Salis per la prima volta in Tribunale senza manette e catene alle caviglie: “Come mi sento Non posso dire nulla” - Ilaria Salis per la prima volta in Tribunale senza manette e catene alle caviglie: “Come mi sento Non posso dire nulla” - È arrivata in tribunale in taxi assieme ai suoi genitori e per la prima volta non verrà portata in aula in manette e con le catene alle caviglie Ilaria Salis, la 39enne attivista italiana a processo a ... ilfattoquotidiano