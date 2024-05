Inquinamento in mare da petrolio e paraffina - maxi esercitazione a Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha organizzato per il 28 e 29 maggio, nell'ambito dell'accordo “Ramoge” tra Italia, Francia e Principato di Monaco per la conservazione dell'ambiente marino, un'internazionale antdenominata RamogePol Versiliana 2024, al largo delle coste di, in stretta collaborazione con il Segretariato Ramoge e con la Guardia costiera. L'obiettivo è testare con il massimo realismo l'organizzazione, il coordinamento e la prontezza di risposta all'. Saranno per questo coinvolti numerosi attori nazionali e internazionali e impiegate le più avanzate tecnologie e i mezzi di risposta: satelliti, droni, navi, aerei ed elicotteri specializzati nelle attività ant, per un totale di ventidue mezzi.