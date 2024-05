India - rogo ospedale | morti 7 neonati

(Di domenica 26 maggio 2024) 8.53 Settesonoina seguito di un incendio sviluppatosi in unpediatrico di Nuova Delhi. Lo ha riferito la polizia. Le fiamme sono divampate nel reparto maternità per cause da accertare e si sono propagate molto velocemente a causa dell'esplosione di una bombola di ossigeno. Nel reparto c'erano 12, che sono stati portati via da personale ospedaliero e da altre persone presenti. Purtroppo sette piccoli erano deceduti.

