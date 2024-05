India | incendio in reparto maternità - morti sei neonati

(Di domenica 26 maggio 2024) Seisonoin unche ha devastato un ospedale pediatrico a Nuova Delhi. Lo riferisce la polizia locale. Durante il rogo che è divampato nel12 bambini erano stati portati via dalla struttura grazie anche all'intervento delle persone presenti, sei dei 12erano però giàquando i medici sono riusciti a soccorrerli, stando a quanto confermato dall'agente di polizia Surendra Choudhary. .

