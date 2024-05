India - incendio in ospedale pediatrico | sei neonati morti e 5 feriti

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Seihanno perso la vita in un tragicopresso il New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar a Delhi. Il ministro della Sanità Saurabh Bharadwaj ha assicurato che sul caso verranno presi provvedimenti rigorosi. Secondo le autorità, 12 bambini sono stati salvati dal luogo dell'incidente, dove uno era già morto .

