India - grave incendio in un Luna park nel Gujarat | almeno 16 le vittime

(Adnkronos) – Sei neonati hanno perso la vita in un tragico incendio presso il New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar a Delhi. Il ministro della Sanità Saurabh Bharadwaj ha assicurato che sul caso verranno presi provvedimenti rigorosi. periodicodaily

Almeno 20 persone, la maggior parte delle quali bambini, hanno perso la vita in un vasto incendio scoppiato in un parco divertimenti molto affollato a Rajkot, nello Stato occidentale del Gujarat, in India. Diversi feriti sono stati ricoverati in ospedale.

fanpage