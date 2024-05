Incidente sulla SR 69 | è morto il motociclista 53enne

(Di domenica 26 maggio 2024) Non ce l’ha fatta Alessio Calabassi, il54enne coinvolto ieri in un gravestradale lungo la Sr 69. L’uomo, residente nella frazione di Levane, è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, inclusi l’uso del defibrillatore e il massaggio cardiaco, le condizioni di Calabassi sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza al policlinico senese Le Scotte in codice 3, è stato sottoposto a immediati accertamenti e manovre salvavita, ma purtroppo tutti gli sforzi sono stati inutili. Alessio Calabassi è deceduto nel pomeriggio. La comunità di Levane è sotto shock per la perdita improvvisa di un caro concittadino, ricordato da tutti per la sua passione per le moto e la sua generosità. Il centaurolascia la moglie e due figli. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. .

Questa mattina intorno alle ore 7.00, la centrale operativa di Arezzo è stata allertata per un incidente lungo la Strada Regionale 71, in località Il Matto. Un motociclista di 57 anni è rimasto coinvolto nell’incidente e ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale. lortica

Oggi alle ore 13.50 la centrale operativadel 118 di Arezzo ha ricevuto una chiamata per un incidente stradale a Levane, nel comune di Montevarchi. L’incidente ha coinvolto un’auto e una motocicletta. Il motociclista, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte con l’elisoccorso Pegaso 1 a causa delle gravi ferite riportate. lortica

Alle ore 18.00 di oggi, la centrale operativa del 118 di Arezzo è intervenuta per un grave incidente tra un’auto e una moto lungo la Strada Regionale 69, in località Laterina. Il motociclista coinvolto, un uomo di 34 anni, è stato prontamente soccorso e trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale La Gruccia. lortica

Lo scooter come regalo di compleanno, Matilda finisce fuori strada e muore a 18 anni - Lo scooter come regalo di compleanno, Matilda finisce fuori strada e muore a 18 anni - Come si legge su BresciaToday, l'incidente è avvenuto intorno alle 20. Matilda stava tornando verso Trenzano in sella alla sua moto Benelli 125. Nell'affrontare una leggera curva, nei pressi ... today

18enne muore sulla moto appena ricevuta in regalo - 18enne muore sulla moto appena ricevuta in regalo - L'incidente ieri sera lungo la provinciale 20 a Comezzano. La ragazza è uscita di strada in curva. Matilda Agnesi è morta sul colpo ... rainews

Tragedia in moto, un morto e un ferito grave - Tragedia in moto, un morto e un ferito grave - Le cause e la dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. zoom24