Incidente notturno ad Arezzo | auto si schianta contro muretto e palo della luce

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 26 maggio 2024) Nella notte, alle ore 00:01, la centrale operativa del 118 è stata allertata per un graveavvenuto in via Buozzi ad. Un’mobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentementeune un. Immediatamente sono intervenuti sul posto i soccorritoriCroce Bianca di, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’ha richiesto un intervento rapido ed efficace per mettere in sicurezza l’area e prestare le prime cure al conducente dell’. L’uomo, un 34enne, è stato prontamente stabilizzato dai paramedici e trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato per ulteriori accertamenti e cure mediche. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’impatto, l’uomo non è in pericolo di vita. La polizia municipale ha avviato le indagini per determinare le cause esatte dell’e valutare eventuali responsabilità.