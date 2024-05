Incidente mortale su via del Mare - scontro auto-moto | perde la vita un 30enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 maggio 2024 –sulla via del: unin sella a unaYamaha ha perso ladopo locon una Fiat Tipo guidata da un uomo di 49 anni, all’altezza di Tor di Valle. Diverse pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per i rilievi. La via delè chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Cocchieri e via dell’Ippica.a Monteverde Un’altra vittima, invece, c’è stata nella notte intorno alle 3: un 24enne è finito con lo scooter contro un albero a Monteverde. L’è avvenuto in Circonvallazione Gianicolense 45, in direzione Trastevere, dove il giovane per cause in corso di accertamento ha perso il controllo delveicolo sul quale si trovava alla guida, un Peugeot Geopolis, colpendo un albero.