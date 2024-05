Incidente e tamponamento a catena in Fipili, traffico in tilt e lunghe code a Pontedera verso Firenze - Incidente e tamponamento a catena in fipili, traffico in tilt e lunghe code a pontedera verso Firenze - pontedera, 26 maggio 2024 – Un pomeriggio di grandi disagi in fipili nel tratto di pontedera in direzione Firenze. Nel pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio, si sono verificati in base alle prime ... lanazione