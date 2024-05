Incentivi auto 2024 | fino a quanto si potrà ottenere? Le cifre

(Di domenica 26 maggio 2024): arrivano i nuovi bonus dedicati a chi decide di rottamare la propria vettura e contestualmente acquistare un veicolo a basse emissioni inquinanti. Per quali veicoli sono disponibili?a che importo possono arrivare? A partire da quando siinoltrare richiesta? Una panoramica delle informazioni fondamentali sulla nuova tranche di benefici.si: arrivano i nuovi bonus dedicati a chi decide di acquistare un veicolo a basse emissioni inquinanti contestualmente alla rottamazione della propria vettura. Da precisare che la rottamazione non è obbligatoria ma senza l’importo dell’incentivo risulterà molto più basso rispetto a quello previsto in caso di rottamazione.

A partire dal 3 giugno 2024 , sono disponibili nuovi Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, grazie a un fondo complessivo di un miliardo di euro. La piattaforma Ecobonus consentirà di prenotare Incentivi per auto elettriche, ibride plug-in e veicoli termici con emissioni fino a 135 ... ilgiornaledigitale

Un miliardo di euro sul piatto per rinnovare il parco auto nazionale (che ha una anzianità media di 12 anni) e ridurre l'inquinamento. Via libera, dal 3 giugno prossimo, alla nuova... ilmessaggero

