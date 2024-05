Incendio in un parco divertimenti in India | almeno 24 morti - molti bambini Persone intrappolate per il crollo di una struttura

Sarebbero 27 persone, la maggior parte delle quali bambini, che hanno perso la vita in un vasto incendio scoppiato in un parco divertimenti molto affollato nello Stato occidentale del Gujarat, in India. L'articolo Incendio al parco divertimenti: almeno 24 morti, di cui molti bambini proviene da TvZap. tvzap

Incendio campo di Catona, Adriana Musella e la mentalità mafiosa - incendio campo di Catona, Adriana Musella e la mentalità mafiosa - Ieri un campo di calcio, prima ancora un parco e così via. Evidentemente i lavori pubblici ... Così in una nota Adriana Musella, già Presidente del Coordinamento Antimafia, commentando l’incendio al ... strettoweb

India, rogo ospedale: morti 7 neonati - India, rogo ospedale: morti 7 neonati - Sette neonati sono morti in India a seguito di un incendio sviluppatosi in un ospedale pediatrico di Nuova Delhi. Lo ha riferito la polizia. Le fiamme sono divampate nel reparto maternità per cause da ... servizitelevideo.rai

India, rogo distrugge parco divertimenti: almeno 27 i morti - India, rogo distrugge parco divertimenti: almeno 27 i morti - (LaPresse) Un vasto incendio è scoppiato sabato in un parco divertimenti a Rajkot, città dello stato del Gujarat, in India. Almeno 27 le vittime, ... stream24.ilsole24ore