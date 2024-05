Incendio in un ospedale pediatrico in India | 6 neonati morti e altri 5 feriti In 12 si sono salvati

(Di domenica 26 maggio 2024) Unha devastato il New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar a Delhi, in, causando la morte di sette. Dodici bambinistatidalle fiamme, ma sei di loro erano già deceduti al momento del soccorso, come confermato dall’agente di polizia Surendra Choudhary. Un settimo neonato era già morto prima dell’. Il fuoco è divampato nel tardo pomeriggio di sabato 25 maggio e si è propagato rapidamente a causa dell’esplosione di una bombola di ossigeno, secondo quanto riferito dal direttore dei vigili del fuoco Atul Garg all’agenzia di stampa Press Trust of(PTI). Quattordici camion dei pompieristati mobilitati per domare le fiamme. Il ministro della Sanità Saurabh Bharadwaj ha assicurato che verranno presi provvedimenti rigorosi contro i responsabili di questa tragedia. La polizia ha avviato procedimenti legali contro la proprietà dell’, anche se le cause precise della morte dei bambini nonstate ancora chiarite.

