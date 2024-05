Incendio devastante in un ospedale pediatrico | è strage di bambini

(Di domenica 26 maggio 2024) Unha scosso il cuore della capitale indiana, Delhi, portando via sei giovani vite in un drammatico incidente presso l’New Born Baby Care nella zona di Vivek Vihar. L’, scoppiato nella serata di ieri, ha visto la popolazione locale mobilitarsi in atti di estremo coraggio per cercare di salvare i piccoli pazienti.Leggi anchein un parco divertimenti a Rajkot: decine di morti Il dramma ha avuto inizio quando una bombola di ossigeno è esplosa, facendo propagare le fiamme con una velocità impressionante. Sul posto sono stati inviati 14 camion dei pompieri per domare l’, come riferito dal comandante dei vigili del fuoco di Delhi, Atul Garg, all’agenzia di stampa Press Trust of India (PTI). Tra il fumo e le fiamme, la popolazione ha mostrato un coraggio straordinario. “Tutti i 12 neonati sono stati salvati dall’con l’aiuto di altre persone,” ha dichiarato l’ufficiale di polizia Surendra Choudhary in un comunicato.

APRILIA – Alle 22,35 di ieri 4 maggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Aprilia a seguito di segnalazioni giunte al NUE112 per un incendio. Quando la squadra territoriale di Aprilia è giunta sul posto, un capannone industriale, adibito a deposito logistico, in calcestruzzo di circa 1300 mq ed affiancato, da un […] L'articolo Aprilia / Devastante incendio di un capannone industriale, spegnimento ancora in corso [VIDEO] sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

La devastante traversata di Annibale Annibale, generale cartaginese, provocò il caos durante la seconda guerra punica. Uno studio recente suggerisce che un incendio in una fattoria dell’età del ferro in Spagna, più di 2. newsnosh

RAJKOT, Gujarat – Una giornata di svago si è trasformata in tragedia quando un violento incendio è scoppiato in un parco divertimenti nella città di Rajkot, nello stato occidentale indiano del Gujarat. Il bilancio attuale è di almeno 20 morti, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area e recuperare altre possibili vittime. thesocialpost

Appartamento andato a fuoco per una sigaretta lasciata accesa - Appartamento andato a fuoco per una sigaretta lasciata accesa - incendio devastante in un appartamento a Cassina de' Pecchi: ipotesi di sigaretta accesa. Fortunatamente nessun ferito, ma paura e rabbia tra i condomini. L’ipotesi, suffragata dagli esiti dei primi ... ilgiorno

Terribile incendio nel parco giochi pieno di bambini: 27 vittime in India - Terribile incendio nel parco giochi pieno di bambini: 27 vittime in India - È di 27 vittime, di cui almeno 12 bambini, il bilancio del devastante incendio scoppiato in un parco divertimenti nella città di Rajkot, nel Gujarat (India), durante il pomeriggio di oggi, sabato 25 ... ilgiornale

La croce di Notre Dame è tornata in cima alla cattedrale di Parigi - La croce di Notre Dame è tornata in cima alla cattedrale di Parigi - (LaPresse) La croce dell’abside della cattedrale di Notre Dame a Parigi, sopravvissuta al devastante incendio del 2019, è stata riposizionata in cima alla struttura della basilica dopo un meticoloso r ... video.corriere