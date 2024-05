Incendio a Termini - brucia locale nel mercato centrale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 26 maggio 2024) Fiamme, fumo e tanta paura alla stazione, durante questa soleggiata (almeno su Roma) domenica di fine maggio. Erano circa le dieci, quando unè scoppiato in un, all’altezza delche affaccia su via Giovanni Giolitti. Leggi anche:devastante in un ospedale pediatrico: è strage di bambiniLeggi anche:devastante in un parco divertimenti a Rajkot: decine di morti Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Sono stati proprio gli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana, durante i consueti controlli della zona, che hanno notato del fumo uscire da une provveduto a isolare immediatamente l’area, per garantire la sicurezza dei passanti e permettere nel più breve tempo possibile l’intervento dei mezzi di soccorso. Al momento non risulta nessun ferito; mentre sono in corso le indagini per ricostruire le cause di quanto accaduto.