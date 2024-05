IN SELLA A Potenza Picena il Trofeo San Girio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) La società Potentia Rinascita organizza per oggi la 47ªedizione delSan. Si tratta di una manifestazione molto rinomata a livello regionale ed extra-regionale che accomuna un folto numero di partecipanti con le categorie esordienti e allievi. La mattina doppio appuntamento con gli esordienti di primo anno alle 9.30 e con quelli di secondo anno alle 10.45 rispettivamente cinque e sei giri di un anello di sei chilometri con arrivo su strappo in salita ed assegnazione dei titoli provinciali Fci Macerata. Il via alle 15.30 per gli allievi su un tracciato di 57 chilometri che interessa anche la zona industriale di Montelupone ed Helvia Recina con epilogo in salita di 400 metri. Da rimarcare per questa categoria l’assegnazione del titolo di campione regionale Fci Marche e anche di quello Fci Macerata. Ad oggi sono iscritti 42 atleti esordienti primo anno, 55 di secondo anno e 92 allievi.