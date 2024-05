In mostra la storia dei boschi dell’Appennino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Nel Municipio di Castiglione, fino al 23 giugno, sarà possibile visitare lafotografica ‘Gli uomini che piantavano alberi’ che racconta gli ultimi duecento anni didel territorio, deie delle popolazionibolognese in parallelo a quella del Corpo Forestale dello Stato oggi confluito nell’Arma dei Carabinieri. Laè stata inaugurata dal sindaco Maurizio Fabbri, da Aldo Terzi, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna e Ferrara e Vittorio Ranuzzi Segni, presidente dell’Associazione Pro Montibus e Sylvis. Lafotografica, realizzata dal Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dall’ Accademia Nazionale di Agricoltura prende spunto, nella sua denominazione, dal racconto dello scrittore francese Jean Giono, che, nel libro ’L’uomo che piantava gli alberi’ narra ladel pastore Elzéard Bouffier che, con la sola forza del suo impegno, riesce a far nascere una foresta in un’arida vallata ai piedi delle Alpi francesi cambiandone e migliorandone il destino.