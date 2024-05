Impresa sfiorata a Catania Pesaro ci riprova giovedì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024)4 italservice 3 (4-1 p.t.) META : Tornatore, Salamone, Bocao, C. Musumeci, Anderson, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, G. Musumeci, Turmena, Timm. All. Juanra Calvo ITALSERVICE: Putano, Toninandel, Vavà, Caruso, Schiochet, Pires, Belloni, Andrè, Mohabz, D’Ambrosio, Barichello, Luberto. All. Scarpitti MARCATORI: p.t. 7’50" C. Musumeci (M), 8’ C. Musumeci (M), 9’13" Salamone (M), 12’33" Podda (M), 19’30" Vavà (I), s.t. 3’16" Schiochet (I), 7’55" Barichello (I) AMMONITI: Belloni (I), C. Musumeci (M), Andrè (I), Timm (M) ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Giacomo Voltarel (Treviso), Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) CRONO: Giovanni Loprete (Catanzaro) Sfiora l’l’ Italservice nella bolgia di. In garauno della semifinale scudetto,soffre poi recupera e arriva vicino al pareggio. Una partita alla riscossa per i biancorossi, prima sorpresi dai siciliani che vanno sopra di 4 gol.