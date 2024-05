Imagine Dragons | arriva il nuovo singolo Nice to meet you accompagnato dal videoclip

(Di domenica 26 maggio 2024) MILANO – Glihanno pubblicato il(e) “ToYou”,tratto dalalbum LOOM che uscirà in tutto il mondo il 28 giugno. L’album è pre-ordinabile in formato digitale e in formato fisico sullo shop di Universal Music Italia. Il brano funk-pop è un’allegra narrazione delle manie e della bellezza che compaiono nelle fasi iniziali di una relazione. La band ha anche pubblicato il video musicale che accompagna il brano, diretto da Matt Eastin, collaboratore di lunga data della band. Ambientato nell’atmosfera nostalgica di un bar retrò, il video cattura il magnetico primo incontro (o forse no?) tra il cantante Dan Reynolds e la sua nuova ragazza.

