Ilaria Salis - giudice pubblica residenza dove sconterà i domiciliari in Ungheria | si temono agguati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 maggio 2024) Nuovo pericolo per l’incolumità diin: ill’indirizzola donna sconta gli arresti. Pericolo per l’incolumità diin(credits @Eunews) – Ilcorrieredellacitta.comha iniziato gli arrestiin. In una situazione molto complessa sul piano organizzativo, i legali della donna hanno trovato una soluzione temporanea per la misura cautelare: la militante di estrema sinistra sarà ospitata, per il prossimo futuro, presso una famiglia italiana residente a Budapest. Una soluzione che sarebbe stata comunicata dall’Ambasciata Ungherese a Roma al proprio Governo.ospitata da italiani inper gli arrestiLa notizia della sede degli arrestidiè arrivata anche alche la sta esaminando per l’aggressione ai danni di un militante di estrema destra: si tratta delJozsef Sos, che durante la seduta della terza udienza del processo ha anche comunicato l’indirizzotrovare la donna.