Il tram nel centro di Firenze 66 anni dopo Primo viaggio per Sirio | linea attiva ad agosto

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – Era il 1958 quando fu tolta l’ultima verga delin. Oggi, a 66di distanza, c’è stata la prima prova tecnica del collegamento della Vacs:ha mosso i primi passi lungo le rotaie che allacciano i viali dalla Fortezza fino a piazza San Marco, a due passi dalstorico. Undi prova accompagnato dalle massime autorità cittadine, tra cui il sindaco Nardella e l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, oltre al vecchio sindaco Leonardo Domenici. Nel corso della mattinata un commovente omaggio a Beppe Matulli, l’uomo dela cui verrà dedicata la fermata di viale Lavagnini. La, assicura l’assessore Giorgetti, sarà operativa prima dell’inizio delle scuole, cioè alla fine di. Due giorni è scattata l’alimentazione sempre delladi contatto del terzo tratto della Vacs. Elettrificata e messa in collegamento permanente quindi ladi contatto nella zona compresa tra la fermata Libertà-Parterre e via La Pira (fino a via Dogana) comprendendo quindi anche piazza San Marco.

Primo viaggio della tramvia in piazza San Marco, Nardella esulta: "Traguardo storico" / FOTO - VIDEO - Primo viaggio della tramvia in piazza San Marco, Nardella esulta: "Traguardo storico" / FOTO - VIDEO - Primo viaggio di prova della tramvia oggi con partenza da piazza San Marco. "Giorno storico, dopo cinquant'anni il tram torna in centro", esulta il sindaco Dario Nardella. Il convoglio, partito ... firenzetoday

Firenze, primo viaggio della tramvia da piazza San Marco, Nardella: «Dopo più di mezzo secolo il tram torna nel centro storico» - Firenze, primo viaggio della tramvia da piazza San Marco, Nardella: «Dopo più di mezzo secolo il tram torna nel centro storico» - Il viaggio inaugurale, domenica 26 maggio, della tramvia da piazza San Marco a piazzale della LIbertà:«La linea in funzione prima dell'apertura delle scuole» ... corrierefiorentino.corriere

Via Riva Reno: “Così apriremo il sarcofago e l’acqua pulita del fiume tornerà a scorrere in centro” - Via Riva Reno: “Così apriremo il sarcofago e l’acqua pulita del fiume tornerà a scorrere in centro” - Dai primi di giugno il Canale Reno verrà gradualmente riportato alla luce. “Non ci sono scarichi lungo tutto il percorso, escludiamo cattivi ... bologna.repubblica