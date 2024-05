Il Torino chiude al nono posto | giocherà la Conference League se la Fiorentina vincerà la finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilarriva alin campionato e ora deve sperare nellaper poter giocare in Europa, nel dettaglio in. La formazione granatain nona posizione in questa Serie A e può ancora sperare di qualificarsi per la, portando a nove le squadre italiane nella prossima edizione delle coppe europee. Niente da fare, invece, per il Napoli, chela stagione in decima posizione da campione d’Italia e dopo 14 anni è fuori dalle competizioni europee. ECCO IL REGOLAMENTO SULLA NONA INPer mandare ilin, la(che dovràre però all’ottavo, con la Lazio che cerca ancora un punto stasera per la certezza del settimo), mercoledì sera, dovrà battere proprio nelladi questa competizione l’Olympiacos ad Atene.