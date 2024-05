Il tempo è passato - l' hai capito? | Gerry Scotti sbalordit - mai successo prima alla Ruota della Fortuna

(Di domenica 26 maggio 2024) Incredibile quanto accaduto questa sera, il programma condotto dasu Canale 5. Protagonista dell'episodio Giorgia, che è riuscita a strappare l'ultima manche ai suoi concorrenti. A regalare uno dei momenti più assurdi ed esilaranti di questa nuova edizione è stato il finalepuntata. Il temadomanda finale era "Coppie celebri" e la soluzione, come facilmente intuibile dalle lettere a disposizione sul tabellone, era "Adriano Celentano e Claudia Mori". Peccato però che la campionessa non avesseche bisognava dare la soluzione entro illimite. La campionessa, quindi, che nel corso del gioco ha dato delle risposte con difficoltà ben maggiori, ha fatto scadere ilsenza dare la soluzione.

