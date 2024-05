Il suggestivo trasporto del marmo dai bacini La giornata che valorizza le antiche maestranze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Il corso di Animazione e Pratiche ludico creative dell’Accademia di belle arti organizza un nuovo incontro, incentrato sulla comunicazione del Patrimonio culturale del territorio, che trae le proprie origini dalleromane di Carrara. Il progetto si impegna are e promuovere una attività legata all’estrazione del, ed il suo; ponendo l’accento su quello marittimo e analizzando il cambiamento di esso attraverso i secoli. La scuola di didattica dell’arte, il 5 giugno dalle 9.30, aprirà le proprie porte ad un ampio pubblico, offrendo una vasta di gamma di attività. Ad accoglierlo ci saranno proprio gli allievi, che attraverso i giochi realizzati appositamente, condivideranno gli antichi saperi che rischiano di essere dimenticati, attraverso diverse strategie creativo-ludico-didattiche. “L’avventura del blocco diche dalla montagna arriva al mare” "lascia già intuire il proprio fine – scrive l’Accademia –, cioè quello di far immedesimare i fruitori nella storia di questa tradizione, che da sempre ha avuto un ruolo fondamentale in ambito economico-sociale, portando il nome della città nel mondo.