Il Southampton torna in Premier League | i calciatori si scatenano in campo | VIDEO

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilindopo un solo anno ‘nell’inferno’ della Championship, la Serie B inglese. E’ iniziata la festa dopo il successo per 1-0 sul Leeds di Gnonto nella finale dei playoff giocata a Wembley. Il gol-partita è stato realizzato da Adam Armstrong nel corso del primo tempo. Per il Leeds si tratta di una maledizione: per la quarta volta in finale dei playoff, la squadra non ha mai conquistato la promozione. Il grande protagonista è stato proprio Armstrong, autore di 23 gol in stagione. Al fischio finale la squadra delsi è scatenata in. L'articolo Ilin: isiinCalcioWeb. .

