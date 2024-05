Il Sangiuliano alza l’asticella Il ds Cera | Qui per vincere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Nuova avventura per il direttore sportivo VitoalCity dove arriverà anche un nuovo allenatore per il campionato di serie D 2024/2025. Questi gli intendimenti della famiglia Luce per rilanciare le sorti del club gialloverde e puntare ad un torneo da protagonisti nella prossima stagione per tentare di riabbracciare il professionismo. Il presidente Andrea Luce spiega perchè ha voluto voltare pagiona. "E’ una scelta che parte da lontano ovvero dal fatto che si è chiuso un ciclo sotto ogni aspetto, gestionale e organizzativo. Ora dobbiamo ripartire e l’aspetto primario cui dobbiamo ispirarci per farlo, per come vogliamo sia come proprietà sia io stesso come presidente, è farlo con entusiasmo. La figura diè l’ideale, perché oltre alla sua competenza, al tempo stesso incarna quella fame e quell’entusiasmo che sa trasmettere a tutti e che serve per raggiungere obiettivi importanti".