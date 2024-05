Il ritorno a Bergamo del grande ex | il Gewiss abbraccia Duvan Zapata e la curva gli regala il vino

(Di domenica 26 maggio 2024). All’andata, la sua doppietta aveva fatto piangere quelli che per i cinque anni precedenti erano stati i suoi tifosi. Ma questa volta c’è stato spazio soltanto per i sorrisi e per unabbraccio collettivo. La 38esima giornata di Serie A è infatti coincisa con ildi, secondo miglior marcatore di sempre nella storia dell’Atalanta con 69 gol complessivi tra tutte le competizioni. La scorsa estate, però, l’attaccante colombiano ha salutatoper avviare una nuova esperienza calcistica con la maglia del Torino. Ad oltre un anno di distanza dall’ultima volta – era il 7 maggio 2023 contro la Juventus – il classe 1991 ha rimesso piede nella sua vecchia casa, per la prima volta da avversario.è stato applaudito da tutto lo stadio già a partire all’ingresso in campo per le fasi del riscaldamento – frangente nel quale si è anche concesso di toccare la coppa dell’Europa League in bella mostra a bordo campo – poi quando Ivan Juric l’ha richiamato in panchina per lasciare spazio a Okereke, è arrivato il saluto con tanto di calorosa stretta di mano con il suo ex allenatore Gian Piero Gasperini, colui sotto la cui guida tecnica è diventato il giocatore dell’Atalanta a segnare più gol in Serie A.

Allevi, il ritorno sul palco emoziona: «Perdonate qualche nota fuori posto, suono con la mia anima» - Allevi, il ritorno sul palco emoziona: «Perdonate qualche nota fuori posto, suono con la mia anima» - Un concerto vissuto con grande agitazione, al punto che per calmarsi, ha voluto cimentarsi subito al pianoforte e affidarsi a note che, dopo tante lacrime, gli danno la carica «per non darla vinta al ... leggo

Samb, grande festa per i 50 anni dalla cavalcata in Serie B - Samb, grande festa per i 50 anni dalla cavalcata in Serie B - Rottoli, Pilone, Catto, Marchini, Anzuini, Castronaro, Ripa, Valà, Chimenti, Simonato, Basilico. All. Marino Bergamasco. In organico c’erano pure i portieri Isetto e Pasquali e i calciatori Daleno, Bi ... youtvrs

F1 | Helmut Marko tuona contro i commissari: "Grande svantaggio per noi!" - F1 | Helmut Marko tuona contro i commissari: "grande svantaggio per noi!" - Coinvolti tre piloti ma senza danni, stop per Sainz Il gran premio di Monaco è stato fermato con bandiera rossa al primo giro per un pauroso incidente che ha coinvolto nelle retrovie la… Leggi ... informazione