Il risultato finale degli spareggi di campionato del 2024 è il paradiso per i Saints

Il Southampton si è assicurato un ritorno immediato in Premier League nella prima stagione in carica dell'allenatore Russell Martin battendo il Leeds United nella finale dei playoff della Championship grazie al gol di Adam Armstrong nel primo tempo. L'attaccante Armstrong ha trovato spazio dietro la difesa del Leeds per agganciarsi al passaggio filettato di Will Smallbone e segnare il suo 24esimo gol stagionale al 24esimo minuto allo stadio di Wembley, superando con freddezza l'avanzato portiere Illan Meslier. Il Leeds aveva accumulato 90 punti durante la stagione regolare finendo terzo dietro ai campioni Leicester City e Ipswich Town, ma la squadra di Daniel Farke ha prodotto un solo tiro in porta prima di uno scambio nel finale innescato da Dan James che ha tirato un tiro contro la traversa a sei minuti dalla fine.

