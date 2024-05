Il risultato della finale della FA Cup 2024 stupisce i campioni della Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

I gol nel primo tempo di Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo hanno regalato al Manchester United una vittoria shock nelladi FA Cup sul Manchester City mentre l'allenatore Erik ten Hag si è assicurato il migliordel suo regno in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in carica. Lo United ha iniziato la partita da grande perdente al termine di una stagione deludente, ma il suo inizio brillante è stato premiato con un tocco di fortuna quando il portiere del City Stefan Ortega e il difensore Josko Gvardiol hanno incrociato i fili, Garnacho ha annuito regalando il gol di apertura al 30? a vuoto netto. Con la difesa del City in uno stato d'animo sorprendentemente condiscendente, un perspicace passaggio di Bruno Fernandes ha trovato Mainoo smarcato all'interno dell'area di rigore per spazzare nella seconda ripresa dello United sei minuti prima dell'intervallo.