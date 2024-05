Il rischio di affogare in mezzo al caos | Milan - ombre nere su Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilchiude il campionato al secondo posto ma, a meno di un'estate illuminata, non sarà la prima rivale dell'Inter il prossimo anno. Sarà la Juventus che ha inserito la freccia e sorpassato i rossoneri nel campionato delle scrivanie, il più importante in questo momento di transizione tra una stagione dai verdetti precoci e l'altra. La Signora va veloce verso il futuro mentre il Diavolo fatica a mettere insieme il presente. Da una parte la catena di comando è chiara da un anno, dall'altra deve ancora ingranare. Giuntoli, ingaggiato per la ristrutturazione lo scorso giugno e incaricato pubblicamente da Elkann, ha utilizzato questa annata per programmare e ora inizia a trasformare le idee in fatti. Cardinale, invece, ha assunto Ibrahimovic senza chiarirne il potere in società, e se una dirigenza deve strutturare se stessa è impossibile che possa nel frattempo costruire una squadra. La questione allenatore è indicativa.