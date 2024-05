Il rally di Reggello scalda i motori - aperte le iscrizioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)(Firenze), 25 maggio 2024 – È nel pieno del periodo di, il 16esimodi-Figline e Incisa Valdarno, previsto per il 15 e 16 giugno, quarto atto della Coppadi Zona 7 oltre che gara valida per il Trofeodi terza Zona per le vetture storiche, con la celebre “Coppa Città dell’Olio”.Motor Sport, che conta come consuetudine sulla preziosa collaborazione dell’Aci Firenze, ha fissato, da regolamento, la chiusura del periodo di accoglienza adesioni a mercoledì 5 giugno - il 10 scadranno i termini per le “storiche” -, per la gara valida anche per TrofeoToscano, per il Trofeo Automobile Club Lucca, per l’R-Italian Trophy e per il Michelin Trofeo Italia. La classifica assoluta in mano a Tosi.