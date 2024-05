Il premio ad Augias Elegante divulgatore Il sapere senza tempo della cultura classica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024), ma forse sarebbe meglio parlare di "culture". Perché è grazie alla straordinaria capacità divulgativa dimostrata da Corradoche linguaggi dei più diversi – storici, letterari, musicali – hanno potuto diventare accessibili a tutti. È andato al giornalista, scrittore e autore per la televisione, il "Internazionale Dialoghi di Pistoia 2024", riconoscimento che il festival da sette anni assegna a un personaggio che si sia distinto nella promozione di valorili. Ilè stato assegnato ieri sera in piazza del Duomo. La vita professionale ele diè stata intensa: dalla nascitaDirezione centrale dei programmiliRai alla fondazione del quotidiano la Repubblica nel 1976, fino al rilancio di RaiTre nel 1987. Sua è l’ideazione di alcuni fortunati format come Telefono giallo, Babele, Città segrete, e La gioiamusica, La Torre di Babele, le decine di romanzi e saggi che ha scritto sino al suo ultimo: "La vita si impara" (Einaudi).