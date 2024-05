Il piacere del convivio Quando il ristorante celebra gli incontri con il sigillo dello chef

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Un "sublime pretesto" per arrivare ad altro. Accade a tavola, o meglio al, terreno d’incontro socialmente neutrale che proprio per questo è nato: offrire un luogo dignitoso, di pubblico accesso dove incontrarsi e finire o stringendosi la mano per siglare un accordo o a letto, perr l’amore. Insomma, ilstoricamente come luogo nel quale "provinare" il potenziale socio o amante, due secoli fa come oggi, con la differenza che adesso accade tutto in modo molto più liberale. È loe scrittore Tommaso Melilli a parlarne (oggi alle 17, teatro Bolognini) in "Perché andiamo al?", forte di un’esperienza che lo ha visto incrociare tante persone, nelle cucine come nelle sale. In Francia, dove ha lavorato per molti anni, e in Italia, dove oggi è co-proprietario delGloria, A Milano. Più interessanti le storie delle persone che cucinano o quelle delle persone che mangiano? "Le prime, perché sono anche quelle raccontate meno.