Il Papa con Benigni - la pace al centro di incontro con i bambini

(Di domenica 26 maggio 2024) La: ne parla ile rilancia anche Roberto, ospite d'eccezione della celebrazione di oggi per la Giornata Mondiale dei. In Piazza San Pietro sono presenti oltre 50mila persone, secondo le stime degli organizzatori, trae accompagnatori. Presenti alla messa celebrata daFrancesco anche la premier Giorgia Meloni e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ilha aperto la messa per la Giornata Mondiale deichiedendo di "pregare Gesù per il mondo intero e soprattutto per la". Eha definito la guerra "il più stupido dei peccati, la guerra: una parola brutta, che sporca tutto. Dobbiamo porre fine a questa cosa". La prossima Gmb si terrà a settembre del 2026: lo ha annunciato lo stessoFrancesco ringraziando gli organizzatori, a partire da padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, coordinatore e vice coordinatore di questo evento. .