Il nuovo stadio? Avanti tutta | Il progetto non si fermerà L’iter in Comune a fine giugno

(Di domenica 26 maggio 2024) Stasera l’Empoli si gioca la permanenza in Serie A, ma una cosa è certa: al di là della categoria dove il club azzurro giocherà la prossima stagione, ildi rifacimento del Carlo Castellani-Computer Gross Arena va. Rispetto agli iniziali tempi indicati dalla società del presidente Fabrizio Corsi per la presentazione del project financing all’amministrazione comunale, si era parlato diottobre 2023 e poi dello scorso febbraio, si sono accumulati ritardi, ma adesso ci dovremmo essere. Viste le imminenti elezioni, il club azzurro aspetterà l’insediamento della nuova giunta per portare inilentro. La novità è che sarà proprio la società di Monteboro a farsi carico interamente del project, dalla presentazione alla sovrintendenza, mentre per quanto riguarda le risorse sono già stati individuati i partner che insieme a Computer Gross e Conad (legata alla realizzazione di un punto vendita per la grande distribuzione) sosterranno le spese insieme al club azzurro.