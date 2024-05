Il no di Crosetto a Stoltenberg | “Sulle armi all’Ucraina sbaglia - la Nato non decide per noi”

(Di domenica 26 maggio 2024) "Non esiste un segretarioo una nazione chela linea per tutte le altre". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guidocommentando la proposta del segretario dell'Alleanza atlantica Jensdi rimuovere il divieto imposto a Kiev sull'uso delleper colpire la Russia. .

Dopo quella di Emmanuel Macron, ecco la fuga in avanti di Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, il quale ha aperto alla possibilità che l'Ucraina usi le armi dell'Occidente per colpire direttamente in territorio russo. liberoquotidiano

Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 10:03 Il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha esortato i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica a fare di più per sostenere la guerra di Kiev contro Mosca. Al settimanale The Economist il numero 1 della Nato ha dichiarato che gli alleati che forniscono armi all’Ucraina devono porre fine al divieto […] L'articolo Stoltenberg esorta all’uso di armi Nato in Russia, Crosetto: “Non è il segretario che detta la linea” proviene da Il Difforme. ildifforme

Ucraina, Crosetto stoppa Stoltemberg: «Non esiste un segretario della Nato che decide per tutti» - Ucraina, crosetto stoppa Stoltemberg: «Non esiste un segretario della Nato che decide per tutti» - Le parole del segretario generale della Nato, che ha parlato dello stop al divieto per Kiev di colpire obiettivi in Russia con le armi degli… Leggi ... informazione

UCRAINA, CROSETTO: NATO - UCRAINA, crosetto: NATO - Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido crosetto, in un'intervista rilasciata a La Stampa, commentando l'invito del segretario generale della Nato, Jens stoltenberg, a porre fine al divieto ... 9colonne

Russia-Ucraina, il segretario Nato Stoltenberg attacca la Cina: “Alimenta la guerra in Europa” - Russia-Ucraina, il segretario Nato stoltenberg attacca la Cina: “Alimenta la guerra in Europa” - Intanto, ieri la Russia ha attaccato un centro commerciale a Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale, uccidendo almeno 12 persone. La coordinatrice umanitaria dell’Onu per l’Ucraina, Denise Brown, ha ... tpi