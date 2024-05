Non è una working Royal e non può rappresentare ufficialmente re Carlo. Ha il titolo di principessa ma deve lavorare per guadagnarsi da vivere. Per di più, il padre Andrea è sempre in disgrazia a causa delle ripercussioni dello scandalo Epstein, e per un periodo è stata allontanata anche lei da corte , colpevole solo di un’inevitabile associazione. iodonna

Il New York Times stila la guida definitiva dei piatti di pasta italiani: domina la Lombardia, tra giganti e outsider - Il pacchero di Cerea, il tortello dei Santini, ma anche i pizzoccheri di Gianni Tarabini e le orecchiette di Osteria Ricci: più tradizione che avanguardia nei ... milano.repubblica

Bianca Balti presenta il nuovo compagno, ma le foto non convincono: «È tossico». Chi è il milionario amico di Leonardo Di Caprio - La top model ha pubblicato una serie di foto romantiche sul proprio profilo Instagram in compagnia di Helly Nahmad, ricco imprenditore 46enne di New york che sarebbe anche amico intimo dell'attore ... leggo

Il New York Post celebra le foto più belle alla Luna: ce n'è una scattata in Puglia - Il New york post premia i 18 migliori scatti della "Flower Moon", la "luna piena dei fiori", il fenomeno che si è osservato in tutto il mondo giovedì scorso. E tra le foto più belle ce n'è una ... quotidianodipuglia