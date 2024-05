Il Napoli non va oltre lo 0-0 col Lecce | è fuori dall' Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilnon valo 0-0 in casa contro ilrestandoper la prima volta dopo tanti anni a causa degli scontri diretti sfavorevoli con il Torino. Azzurri usciti dal campo tra i fischi del Maradona per una stagione deludente, solo un anno dopo la storica vittoria dello Scudetto lo scorso anno. Dopo un primo tempo scialbo e con poche occasioni, iltiene palla ma è ila sfiorare il gol con in contropiede in almeno due occasioni, in apertura con un palo colpito da Dorgu e nel finale di primo tempo con una conclusione rasoterra di Berisha, nella ripresa gli azzurri provano a cambiare marcia.pericoloso più volte nei primi minuti con Ngonge, un palo di Cajuste e ancora con Raspadori. Non è bastato l'ingresso in campo nella ripresa di Osimhen, che dovrebbe aver giocato oggi la sua ultima partita con la maglia del