Il modello Todde in Sardegna si appresta a diventare modello virtuoso per tutta Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) di Ilaria Muggianu Scano La politica sarda entra finalmente nell’adulting. Se ancora è concessa l’obsoleta espressione di nani e ballerine, suscettibile di qualsiasi accusa di bodyshaming, abilismo o sessismo, variamente assortiti, è facile notare che i risultati delle recente tornata elettorale per il rinnovo del governo sardo hanno dato la stura a una svolta antropologica che sia cambiare la fisionomia della classe politica sarda. Sì, perché ilnon solo è riuscito nell’intento di equilibrare le quote di genere del palazzo regionale, ma ha dato il via a una nuova stagione in cui ad affrontare l’impegno nella cosa pubblica non sono i fenomeni locali, piccoli o grandi, le celebrities autoctone che fino a qualche anno fa approdavano per suggestione del diversivo, più che per un reale interesse al servizio pubblico; o ancora per l’assicurazione di una copertura mediatica in tempi grami.