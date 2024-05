Il mercato negli Stati Uniti frena - i prezzi dell’agave crollano e a rimetterci sono gli agaveros

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di domenica 26 maggio 2024) Tutti pazzi per Tequila e Mezcal. Sì, ma lata dei consumista creando non pochi problemi ai coltivatori messicani di agave, che stavano aumentando la produzione per soddisfare le richieste del boom e adesso vedono idella materia prima scendere dai trentadue pesos al kilo di un anno fa ai cinque pesos di questo febbraio. Nel frattempo i grandi brand aumentano i margini e lavorano sul posizionamento, ma i coltivatori ci perdono. Intanto nella zona di Oaxaca Velier rilancia un progetto che valorizza proprio i produttori artigianali e porta i loro volti in etichetta. Coltivazioni troppo lente per il“Tequila sunset?”, titolava così un articolo di Madeleine Speed e Christine Murray sul Financial Times che lo scorso dicembre descriveva la dinamica in corso nel mondo