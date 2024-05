Il locale per lo smart working perfetto a Roma si chiama Babù e si trova a Furio Camillo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 26 maggio 2024) Di posti per accomodarsi e lavorare, magari sorseggiando un buon caffè, per fortuna ace ne sono diversi., in zona, si differenzia però per l’intero format dedicato a chi fa: l’offerta, il menu, i prezzi sono costruiti su misura dell’esigenza dei lavoratori da remoto, che qui possonore un ambiente confortevole, una buona cucina e un menu conveniente., loIlè spazioso, minimal, arredato con cura con materiali di recupero sui toni del legno, giallo e azzurro: luminoso, accogliente, l'interno regala piacevoli ore di fronte al computer, tutte quelle di cui si ha bisogno. Basta, infatti, prenotarsi in anticipo: mezza giornata con pranzo o aperitivo incluso costa 15 euro, una giornata intera 22, mentre se non si sa di preciso quanto ci si fermerà, bisogna calcolare 3 euro l’ora. Wi-fi e prese elettriche, naturalmente, non mancano, insieme a stampanti e scanner (si possono fare fino a 10 stampe al giorno) e poi tè, caffè e infusi offerti al bancone per ogni ospite (tutti gli extra, poi, si pagano a parte).