Il Lecce ferma il sogno Europa del Napoli! Al Maradona porta stregata!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024), sfida della trentottesima e ultima giornata di Serie A, termina 0-0. Tante occasioni per le due squadre ma la. PRIMO TEMPO –scendono in campo per l’ultima volta in stagione. La sfida delle ore 18.00 allo Stadio Diego Armandosi apre con la squadra ospite, ormai certa di aver raggiunto la matematica salvezza in Serie A, particolarmente pericolosa. Al nono minuto Dorgu colpisce il palo dopo aver ricevuto e controllato l’assist del compagno Krstovic. Iltenta di condurre il gioco e fare la partita ma gli spazi sono pochi per andare all’attacco e poco prima dell’intervallo rischia nuovamente di andare in svantaggio. Al 42? scatta la ripartenza delcon Almqvist: Berisha servito al limite calcia col destro e Meret è costretto ad allungare in corner.