Il gruppo fa la differenza Ottimo terzo posto nel rugby a sette

(Di domenica 26 maggio 2024) Gli sport di squadra sono per tradizione, uno dei punti di forza del Cus di UniMore, e proprio dalla squadra di pallavolo maschile ci si aspettava la riconferma dopo il doppio tricolore delle ultime due stagioni, ma la squadra di Coach Parisi, e Coach Iaia si è dovuta arrende nei quarti di finale al forte Cus Bologna, portando a casa comunque un risultato positivo. Un po’ meglio è andata alle ragazze della squadra femminile, che peraltro si è a sua volta dovuta arrendere al fortissimo Cus Bologna femminile, imbottito di giocatrici di A2: la sconfitta però, per Bozzoli e compagne, è arrivata solo al termine di una finalissima molto combattuta, e dopo che UniMoRe aveva superato in semifinale l’accreditato Cus Parma, con un combattutissimo 3-2. Nella finalissima UniMoRe è partita benissimo, vincendo il primo set, ed andando nel secondo sul 22/20, prima di subire la rimonta delle bolognesi, che con mestiere ed esperienza, hanno saputo girare la partita a proprio favore, per il 3-1 finale.

