Il governo respinge al mittente l’invito di Stoltenberg Meloni | Le parole del segretario della Nato sono discutibili come quelle di Macron

(Di domenica 26 maggio 2024)delgenerale, Jens, ai membri dell’Alleanza atlantica a far cadere il divieto di usare le armi fornite all’Ucraina per colpire obiettivi militari in Russia viene respinto aldalitaliano. La Lega attacca: il capogruppo al SeMassimiliano Romeo parla di “furore bellicista” e mette in guardia dal rischio di una “guerra nucleare” con Mosca. IlMatteo Salvini alza la voce: “o ritratta o chiede scusa o si dimette”. Il vicepremier non ha dubbi. “Perché per parlare di guerra – aggiunge – per parlare di usare le bombe o i missili o le armi italiane che abbiamo mandato all’Ucraina per difendersi sul suo territorio invece per combattere, colpire e uccidere fuori dal suo territorio, può farlo non in nome mio, non in nomeLega, non in nome del popolo italiano”.