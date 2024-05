Il Giro d’Italia incorona Pogacar - Merlier vince l’ultima tappa

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 26 maggio 2024) Giornata di festa a Roma per Ile per Tadejche ha vinto ufficialmente la corsa rosa. L’ ultimaè andata al belgache ha bruciato allo sprint Milan. IL: LA CRONACA DELL’ ULTIMAClima rilassato nel gruppo dove, all’ingresso sul circuito di Roma, sono andati in fuga Martin Marcellusi, Ewan Coatiou, Mikkel Honore’ e Alex Baudin. Nell’ultimoil plotone è rientrato sui velocisti preparandosi alla volata finale che ha visto primeggiare Timdavanti a Milan e Groves In classifica generale vittoria perche ha preceduto di 9’56” Martinez e 10’24” Thomas, mentre il migliore degli italiani è stato Antonio Tiberi, quinto a 12’49” dal leader. Ventesima2024:re a Bassano L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.